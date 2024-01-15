Москва, 15 января, 2024, 15:56 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора 15 января президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию вокруг Украины и некоторые другие международные темы, сообщили в пресс-службе Кремля.

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«Затронут ряд международных тем, включая ситуацию вокруг Украины», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, Путин и Моди выразили заинтересованность в дальнейшей активизации взаимовыгодных двусторонних связей, заявили о намерении координировать позиции в работе в рамках БРИКС и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах, сообщили также в Кремле.

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