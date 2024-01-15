Воркута, Коми, 15 января, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Шахта «Заполярная» в Коми, где произошёл прорыв грунтовых вод возобновит штатную работу со второй смены во всех забоях, кроме подтопленного, сообщает «ВоркутаУголь».

Антон Вергун/РИА Новости

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Как сообщало ИА Регнум, СК возбудил уголовное дело после гибели горняка при частичном затоплении шахты «Заполярная» в Коми.

По данным регионального управления МЧС, ЧП произошло утром 15 января в шахте «Заполярная». Порыв случился на глубине 600 м. Всего в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке работали три горняка. На место происшествия в экстренном порядке прибыли подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медики.