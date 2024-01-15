Москва, 15 января, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин включил главу Российской академии наук Геннадия Красникова в состав Совета безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован 15 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Антон Новодережкин/ТАСС Глава Российской академии наук Геннадий Красников

«Внести в состав Совета безопасности РФ изменение, включив в него в качестве члена Совета безопасности Красникова Г. Я. — президента Российской академии наук», — говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года указом Красников был утверждён на должность президента РАН. До этого с 2019 года он занимал должность академика — секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН.

Научную деятельность Красников ведёт в области физики полупроводников, полупроводниковых приборов, технологии создания сверхбольших интегральных схем (СБИС) и проблем обеспечения качества их промышленного производства. Основные направления исследований — микро — и наноэлектроника.