Орландо, США, 15 января, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Первый в истории действующий офицер ВВС США 22-летняя Мэдисон Марш получила титул «Мисс Америка 2024».

Кадр из видео Мэдисон Марш

«Мэдисон Марш, 22-летний младший лейтенант ВВС США… выиграла конкурс «Мисс Америка 2024» в Ордандо, штат Флорида», — сообщает телеканал CNN.

Мэдисон Марш на конкурсе выступила от штата Колорадо. Всего в состязании на звание «Мисс Америка 2024» участвовало по одной представительнице от каждого штата США и округа Колумбия — всего 51 человек, передаёт CNN.

В финале конкурса 11 претенденток на корону участвовали в четырех конкурсных раундах — проход в украшенной стразами одежде стиля athleisure, обсуждение горячих тем, конкурс талантов и выход в вечернем платье.

В конкурсе талантов Марш рассказала, как получила лицензию пилота в 16 лет.

Как сообщало ИА Регнум, участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» из России Маргарита Голубева продемонстрировала национальный костюм «Царевна-Лебедь», в котором намерена выступить перед жюри. До этого Маргарита Голубева стала победителем конкурса «Мисс Россия — 2023». Он прошёл 8 октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Девушка получила корону из белого золота и 1 млн рублей.