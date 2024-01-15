Москва, 15 января, 2024, 15:24 — ИА Регнум. 36-летняя бывшая участница «Фабрики звёзд» Арина Рыженкова родила в одном из московских кафе после чего её вместе с ребёнком увезли в больницу. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео Арина Рыженкова

3 января в кофейне на юге Москвы посетители услышали детский плач из женского туалета. После этого из уборной вышла растрёпанная девушка в крови с закутанным в свою одежду ребёнком. Персонал кафе сразу же вызвал на место сотрудников полиции и скорую помощь. Прибывшие врачи пытались забрать у девушки ребёнка, чтобы осмотреть его, но мама не отдавала малыша. После того, как медикам удалось убедить маму, что новорождённого нужно осмотреть, девушка отдала младенца врачу и попросила не разлучать её с ребёнком.

«Мамой ребёнка оказалась 36-летняя Арина Рыженкова. Из кафе женщину вместе с младенцем доставили в роддом ГКБ им. Юдина. Оттуда Арину направили на беседу с психотерапевтом. Спустя полторы недели после случившегося Арина попала в инфекционную больницу Москвы с коронавирусом. У женщины лёгкая форма заболевания, но врачи всё равно приняли решения госпитализировать её», — сообщил источник.

Арина Рыженкова была участницей шестого сезона «Фабрики звёзд», который вышел в 2006 году. Среди известных участников того сезона: Роман Архипов из группы «Челси», певица Зара, Прохор Шаляпин и Дмитрий Колдун. Арина Рыженкова была первой, кто покинул проект. После «Фабрики» девушка пропала из поля зрения и стала вести непубличный образ жизни. Коллеги по сцене говорили, что Арина ведёт закрытый образ жизни и ни с кем не общается.