Москва, 15 января, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники прислали топ-менеджеру «Газпромнефти» Игорю Гершановичу букет искусственных цветов, перевязанных чёрной лентой, к нему была приложена записка с угрозами, сообщил ИА Регнум осведомлённый источник в правоохранительных органах.

Марина Каширская ИА REGNUM

По этим данным, утром 14 января, выйдя из своей квартиры, Гершанович обнаружил букет искусственных цветов, обвязанный чёрной лентой. В приложенной напечатанной записке содержались угрозы в адрес как самого Гершановича, так и его семьи.

Менеджер обратился в полицию. По делу назначена проверка. Сотрудники полиции осмотрели и сфотографировали место происшествия, изъяли букет и записку, а также опросили Гершановича.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что полиция разыскивает неизвестных, угрожавших матери ветерана специальной военной операции, избитого после замечания о неправильной парковке в Санкт-Петербурге.

В ноябре 2023 года в Москве следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который подозревается в попытке воспрепятствовать законной профессиональной деятельности военного корреспондента Александра Коца. Подозреваемый проник в дом, где живёт Коц, и на лестничной площадке попытался оказать психическое воздействие на супругу журналиста. Злоумышленник был задержан.