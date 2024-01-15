Тель-Авив, Израиль, 15 января, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Министр национальной безопасности Израиля, лидер ультраправой партии «Оцма ехудит» («Еврейская сила») Итамар Бен-Гвир после задержания в Турции израильского футболиста Сагива Йехезкеля назвал президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана «настоящим нацистом», призвав израильтян бойкотировать Турцию.

Global Look Press

«Турция действует по отношению к израильским игрокам и ко всему, что имеет израильский оттенок, применяя нацизм. Эрдоган — настоящий нацист. Я призываю израильтян не летать в Турцию, не покупать никаких турецких товаров и не поддерживать их финансово», — написал Бен-Гвир на своей странице в социальной сети.

По его мнению, Израиль и израильские граждане не должны проявлять снисходительность к Турции.

Как передавало ИА Регнум, 14 января 2024 года турецкий футбольный клуб «Антальяспор», за который выступал Сагив Ехезкель, отстранил игрока за поддержку операции в секторе Газа. В клубе заявили, что действия спортсмена нацелены против национальных ценностей страны и совет директоров не допустит поведения, противоречащего им.

Задержанный в Турции израильский футболист Сагив Ехезкель 15 января был освобождён из-под стражи, он вернётся на родину. Ехезкель заявил, что не делал ничего провокационного во время матча с «Трабзонспором». Он отметил, что не занимается политикой и никогда не предпринимал никаких политических акций в Турции с начала конфликта в Газе.

В октябре 2023 года депутат Национального собрания Франции Валери Буайе потребовала лишить французского гражданства и «Золотого мяча» форварда саудовского футбольного клуба «Аль-Иттихад» Карима Бензема, если подтвердятся подозрения о связях спортсмена с террористической организацией. Поводом для разбирательства стал пост футболиста в соцсети в поддержку мирного населения сектора Газа.

Палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.