Бишкек, 15 января, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии пришли с обыском в редакцию новостного агентства 24. kg. Об этом 15 января издание сообщило в своём Telegram-канале.

Игорь Егоров/РИА Новости

«У нас в редакции обыск. Пришли сотрудники ГКНБ. Юристов не впускают в помещение. Пока ничего не понятно», — сказано в публикации.

Уточняется, что в ходе обыска были изъяты редакционные компьютеры, а гендиректора Асель Оторбаеву и шеф-редакторов Махинур Ниязову и Антона Лымаря увезли на допрос.

Позднее в ГКНБ пояснили, что обыск был проведён в рамках уголовного дела по статье УК Киргизии «Пропаганда войны».

«В рамках оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по ст. 407 («Пропаганда войны») Уголовного Кодекса КР, проведены обысковые мероприятия в офисе информационного агентства 24. kg», — заявил представитель пресс-службы.

По какой именно публикации идёт следствие, не уточняется.

Новостное агентство 24. kg работает с 2006 года и считается одним из самых цитируемых в стране.

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