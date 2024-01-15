Краснодар, 15 января, 2024, 14:57 — ИА Регнум. В Краснодарском крае учредят премию для журналистов в честь погибшего военного корреспондента Бориса Максудова. Об этом 15 января сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.

Кадр из Телеграм — канала

«Учредим журналистскую премию имени военкора Бориса Максудова. Договорились об этом с руководителем регионального Союза журналистов», — написал Кондратьев.

Он напомнил, что Максудов начинал свою журналистскую деятельность на региональном телевидении в Сочи и Краснодаре, был талантливым журналистом с узнаваемым собственным стилем. По словам губернатора, последние материалы Максудова из зоны проведения спецоперации можно считать образцом военных репортажей.

Также Кондратьев заявил, что считает важным сохранить память о Максудове в том числе в названии улицы в Сочи или Краснодаре.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября 2023 года беспилотник ВСУ в Запорожской области выпустил осколочный снаряд по группе российских журналистов, готовивших материалы об обстрелах региона со стороны киевских вооружённых формирований. Несколько журналистов получили ранения. Максудов умер от потери крови по пути в больницу в крымском Джанкое.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно Бориса Максудова орденом Мужества за отвагу, мужество, проявленные при исполнении профессионального долга.

Соболезнования близким и коллегам Максудова ранее выразили руководители ряда ведомств. В частности, министр обороны Сергей Шойгу отметил, что военкор профессионально выполнял свою задачу и для Минобороны его гибель — такая же потеря, как для всего журналистского корпуса.