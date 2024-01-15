Красногорск, 15 января, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Жителям аварийных домов микрорайона Южный в городе Климовск Московской области предложили расселение. Об этом глава области сообщил в Telegram-канале.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Сегодня приехал в Климовск, жителям я обещал бывать тут регулярно. Начали с посёлка Южный, где мы столкнулись с рядом сложностей во время запуска тепла — дома старые, большие мощности тянут с трудом. Поэтому мы решили предложить жителям расселение», — написал губернатор.

Воробьёв отметил, что всего в Южном 42 дома, девять из которых в хорошем состоянии — они под расселение не попадут. Остальные 33 дома, в которых проживает 861 человек, признаны аварийными, пояснил он.

«Собственникам предоставим сертификаты на покупку нового жилья в расчете 130 тысяч рублей за квадратный метр. Тем, у кого квартира в социальном найме, можем предложить выкуп этой квартиры, покупку другой квартиры в устраивающем доме на вторичном рынке, строительство новых многоквартирных домов в Климовске для жителей расселяемых домов», — уточнил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, во время морозов в Подмосковье микрорайон Климовск остался без отопления и электроснабжения из-за аварии на теплотрассе. Без отопления остались 170 домов. С 5 января в Подольске ввели режим ЧС.

Воробьёв заявил, что аварию допустил владелец частной котельной, возбудили уголовное дело, начальника котельной и генерального директора завода задержали.

Комментируя ситуацию с аварией в Подмосковье, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что местные власти предприняли максимальные усилия по ликвидации последствий ЧП.

Ранее 9 января Воробьёв заявил, что «Климовский специализированный патронный завод», на территории которого находится котельная, перейдёт в муниципальную собственность. Он рассказал, что над ликвидацией последствий аварии работают более 200 бригад, и по решению главы государства Владимира Путина запустили механизм национализации предприятия. Воробьёв отметил, что когда котельная завода перейдёт в муниципальную собственность, станет возможной её модернизация. О готовности взять контроль над заводом заявили представители госкорпорации «Ростех».