Москва, 15 января, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Новые регионы в течение двух лет будут интегрированы в российскую систему образования, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает 15 января пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Министр подчеркнул, что в этом направлении идёт активная работа. В числе ключевых направлений работа со старшеклассниками, с учителями, развитие инфраструктуры. Новые регионы включены в национальный проект «Образование», школы будут участвовать в федеральном проекте по капремонту.

«Мы планируем в течение двух лет осуществить максимальную интеграцию в российскую систему образования», — сказал Кравцов.

Он добавил, что для старшеклассников организованы «университетские смены» с посещением российских городов. В школах вводится советник директора по воспитанию, а в среднем профессиональном образовании создана единая система воспитательной работы.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Кравцов заявил, что огромная работа проделана в новых регионах для перехода к российским стандартам образования. Министр назвал настоящими героями учителей из этих регионов.