Москва, 15 января, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Житель Тюмени, который выиграл 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото», объявился в Москве и обратился за выигрышем, сообщила 15 января пресс-служба компании «Столото».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мужчина обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей», — рассказали «РИА Новости» в компании.

В «Столото» также подчеркнули, что уже четверть участников, выигравших по 1 млн рублей, также обратились за деньгами. По словам организаторов, за первые две недели 2024 года 22 из 87 победителей обратились за своими выигрышами. Среди них жители Москвы, Московской, Воронежской, Саратовской, Волгоградской, Нижегородской и Ульяновской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Красноярского края, а также республик Карелия и Коми.

«Призываем всех участников новогоднего тиража «Русского лото» проверить свои билеты — возможно, именно вы стали новым лотерейным миллионером!» — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович, напомнив, что общий срок обращения победителей для получения выигрышей составляет около трёх с половиной лет с даты проведения тиража.

Как передавало ИА Регнум, по итогам новогоднего 1526-го тиража «Русского лото» в России появился третий лотерейный миллиардер, а также 87 лотерейных миллионеров. Главный приз выиграл житель Тюменской области, купивший билет с номером № 152 612 098 197. Известно, что выигравший билет был куплен 7 декабря в фирменной точке продаж в торговом центре «Дарина» в Тюмени. Билет был одним из десяти в подарочном тубусе, уточнили в компании.

В начале января в «Столото» отмечали, что победитель лотереи пока не обращался за выигрышем.