Тель-Авив, Израиль, 15 января, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Задержанный в Турции израильский футболист Сагив Ехезкель освобождён и вернётся на родину. Об этом 15 января сообщило министерство иностранных дел Израиля.

Global Look Press

«После дипломатических и консульских усилий МИД и других чиновников футболист Сагив Ехезкель был освобождён из-под стражи и сегодня вечером вернётся домой в Израиль», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января турецкий футбольный клуб «Антальяспор», за который выступал Ехезкель, отстранил игрока за поддержку операции в секторе Газа. В клубе заявили, что действия спортсмена нацелены против национальных ценностей страны и совет директоров не допустит поведения, противоречащего им.

Ранее в матче «Антальяспора» против «Трабзонспора» (1:1) Ехезкель после забитого мяча демонстративно указал на свою повязку с надписью «100 дней. 7.10» с изображением звезды Давида.

Сам футболист позднее заявил, что не делал ничего провокационного. Он сказал, что не занимается политикой и никогда не предпринимал никаких политических акций в Турции с начала конфликта в Газе. По его словам, он показал этот жест, поскольку считает, что военные действия должны закончиться немедленно.