Москва, 15 января, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить возможности для размещения ценных бумаг высокотехнологичных компаний, сообщается 15 января на сайте Кремля.

Михаил Метцель./РИА Новости

Так, правительству совместно с Банком России и госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ» необходимо принять дополнительные меры, направленные на расширение возможностей размещения ценных бумаг быстрорастущих высокотехнологичных компаний на биржевом рынке и инвестиционных платформах.

Доклад по этой теме необходимо представить до 1 мая 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря на форуме ВТБ «Россия зовёт!» Путин заявил, что вложения в иностранные ценные бумаги оказались ненадёжными, даже обычных людей фактически ограбили.

Глава государства отметил, что сбережения граждан должны служить важным источником инвестиционных ресурсов, так делается во многих экономиках мира. Люди получают дополнительный доход, экономика работает, идёт развитие. Однако иностранные партнёры в случае с ценными бумагами показали, чего они стоят.