Москва, 15 января, 2024, 14:45 — ИА Регнум. В московской квартире нашли трупы двух женщин, которые умерли около трёх и пяти месяцев назад соответственно. О происшествии стало известно, когда соседи после новогодних праздников забеспокоились, что женщины давно не выходят из квартиры. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Мвд.рф

13 января в полицию обратились жители одного из домов на Малой Филёвской улице. Они были обеспокоены пропажей двух женщин, проживавших по соседству. Их давно не видели во дворе и в подъезде. Соседи думали, что просто не пересекаются с ними в рабочие будни, но во время новогодних праздников отсутствие соседок стало очевидным: в окнах не горел свет, а дверь в квартиру никто не открывал. Об этом сообщили в полицию.

«После вскрытия двери в квартире на Малой Филёвской улице были обнаружены мумифицированные трупы 82-летней и 41-летней женщин», — рассказал собеседник агентства.

Умершими оказались мать и дочь. Причину смерти женщин сейчас пытаются установить эксперты. На данный момент известно, что первой умерла пенсионерка, по предварительной информации, женщина скончалась около пяти месяцев назад. Её дочь умерла около трёх месяцев назад. Следственный комитет проводит проверку по данному факту. О погибших известно, что 82-летняя женщина работала в «Государственном космическом научно-производственном центре имени М. В. Хруничева», а её 41-летняя дочь в Первом Московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова и Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Минздрава России.