Симферополь, 15 января, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Ряду руководителей Республики Крым объявлены выговоры, а некоторые из них отстранены от должностей за недопустимые просчёты в работе, при этом если в ближайшее время недочёты будут исправлены, то некоторые взыскания могут быть сняты, сообщил 15 января глава республики Сергей Аксёнов.

Константин Михальчевский/РИА Новости Глава Крыма Сергей Аксёнов

«К сожалению, несмотря на то, что уровень исполнительской дисциплины и освоения бюджетных средств в 2023 году был самым высоким за десять лет, в работе ряда министерств были недопустимые просчёты», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Руководство министерства сельского хозяйства республики допустило неполное кассовое освоение средств, и деньги вернулись в федеральный бюджет, в связи с чем глава ведомства Андрей Савчук написал заявление об увольнении и будет освобождён от должности, а первому заместителю министра Алиме Зарединовой объявлен выговор за некачественное выполнение должностных обязанностей, рассказал Аксёнов.

Также выговоры в связи со слабой исполнительской дисциплиной будут объявлены министру здравоохранения Крыма Константину Скорупскому и его первому заместителю Ольге Растригиной, сообщил глава республики.

«Претензии к работе коллег справедливы и обоснованы, подход к оценке выполнения обязанностей един и для министров, и для глав администраций муниципалитетов. Если по итогам первого квартала 2024 года недочёты будут исправлены, то наложенные взыскания могут быть сняты», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года глава Тывы Владислав Ховалыг уволил министра лесного хозяйства и природопользования региона Темира Сарыг-Хаа и руководителя региональной Авиалесоохраны Алаша Куулара после смертельного ДТП с ведомственным автомобилем. Ховалыг отметил, что чиновники не обеспечили дисциплину и контроль в подведомственном учреждении.

В июне 2022 года Аксёнов сообщил, что дисциплинарные взыскания будут объявлены ряду муниципальных чиновников в Крыму, в том числе главам администраций Керчи, Ялты и Алушты. Причиной объявления дисциплинарных взысканий стало непринятие надлежащих мер по выполнению поручений главы республики в установленные сроки.