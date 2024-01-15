Москва, 15 января, 2024, 13:45 — ИА Регнум. В Москве почтальон случайно нашел умершую пенсионерку, когда принёс ей пенсию. Оказалось, что её тело больше недели пролежало на полу в комнате. В квартире помимо пенсионерки находилась и её дочь, которая уверяла, что она договорилась за маму с потусторонними силами. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Мвд.рф

13 января в полицию позвонил 66-летний житель одного из домов на проезде Донелайтиса. Мужчина объяснил, что звонит по просьбе почтальона, который принёс пенсию его пожилой соседке. По словам почтальона, дверь в квартиру открыла дочь пенсионерки и сообщила, что её мать умерла 10 дней назад, но тело всё ещё лежит в квартире. На место был вызван наряд полиции.

«В квартире было обнаружено тело 83-летней женщины, умершей в результате естественных причин. В помещении находилась её 58-летняя дочь. Объяснить, почему она не сообщила в полицию о смерти матери, она не смогла, так как злоупотребляет алкоголем. Также женщина заявляла, что обо всех деталях смерти матери она договорилась с потусторонними силами», — рассказал собеседник агентства.

По данным оперативников, женщина не ориентировалась в пространстве и, по её заявлению, разговаривала с потусторонними силами. Поэтому в квартиру вызвали наряд скорой неотложной психиатрической помощи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве заключили под стражу 17-летнюю мать, прятавшую тело младенца на балконе. Ей предъявили обвинение в убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Она признала свою вину.