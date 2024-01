Москва, 15 января, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Казахстанская инвестиционная компания AQNIET приобрела 26,19% акций российского железнодорожного оператора Globaltrans у трёх его основателей и намерена увеличить пакет до 31,62%. Об этом сообщает 15 января пресс-служба оператора.

Структура бизнесмена Кайрата Итемгенова AQNIET CAPITAL LLP выкупила по 100% акций Onyx Investments Ltd, Mapple Valley Investments Ltd и Goldriver Resources Ltd. Их бенефициары соответственно Никита Мишин, Константин Николаев и Сергей Мальцев.

Мальцев, возглавляющий совет директоров Globaltrans, заявил о намерении остаться в Globaltrans и номинироваться в состав совета директоров после завершения редомициляции в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market, отметили в компании.

После завершения приобретения в полном объёме долей трёх основных акционеров компании AQNIET «косвенно владеет 26,19% выпущенного акционерного капитала» Globaltrans, указано в сообщении.

Итемгенов за последние 25 лет развил ряд крупных бизнесов в различных секторах казахстанской экономики. В их числе крупная аптечная сеть Europharma, ряд активов в гостиничной сфере, логистическая компания Satti Logistics и KBI Energy — проектно-монтажная организация в энергетической сфере.

Globaltrans — один из крупнейших в России частных железнодорожных операторов. Компания занимается перевозками металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля.