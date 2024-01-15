Более 36 тысяч тверских учащихся прошли профориентацию в 2023 году
Тверь, 15 января, 2024, 13:01 — ИА Регнум. В 2023 году в Тверской области проведено более 200 профориентационных мероприятий для молодежи. Участие в них приняли свыше 36 тысяч студентов и школьников региона. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил перед учреждениями образования задачу развить действующую систему ранней профориентации.
«Сюда входят трудовая практика для детей, создание образовательных кластеров, закрепление колледжей за предприятиями. Эта работа уже дала хорошие результаты: более качественно обеспечивается баланс запроса трудовых ресурсов и направления подготовки кадров», — считает Игорь Руденя.
В ноябре–декабре 2023 года в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» в Твери состоялось масштабное мероприятие, направленное по раннюю профессиональную ориентацию школьников — фестиваль профессий «Билет в будущее». Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.
«Билет в будущее» объединил около 12 тысяч учащихся 6-11-х классов, более 700 педагогов и представителей родительского сообщества из 40 муниципальных образований Тверской области. Участники форума смогли посетить 20 партнерских площадок, пообщаться с экспертами ведущих предприятий и образовательных учреждений, узнать о возможностях роста, развития и построения личной профессиональной стратегии в регионе.
В 2023 году для молодежи Тверской области также были проведены акции «Стань профессионалом!», «Выбери военную профессию!», «Трудовое лето — 2023», «Служба занятости — молодежи!». Так, благодаря участию в акции «Трудовое лето — 2023» почти 13 тысяч ребят получили первый трудовой опыт в свободное от учебы время. В рамках акции «Выбери военную профессию!» в муниципалитетах Верхневолжья проводились мероприятия, рассказывающие о военных специальностях.
Кроме того, для детей и подростков были организованы профориентационные туры на ведущие предприятия региона и игры в оздоровительных лагерях, а также круглые столы, конкурсы и классные часы. Около 500 студентов и выпускников школ посетили 20 региональных предприятий. Мероприятия позволяют учащимся определиться с выбором будущей профессии, узнать запросы кадровой экономики, понять значимость выбранной профессии для общества.
Студенты и школьники также познакомились с возможностями портала «Работа России». Участники встречи смогли пройти тестирование, профориентационные пробы, научились заполнять резюме и подавать заявление. В ходе регионального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» был проведен классный час «Строим будущее вместе сегодня!», которым было охвачено более 11 тысяч школьников.
С сентября 2023 года в общеобразовательных организациях Тверской области введен профориентационный минимум, в реализации которого задействованы специалисты органов службы занятости Верхневолжья. Они предоставляют школьникам информацию, необходимую для обоснованного профессионального выбора.
Профориентационные мероприятия для школьников и студентов Тверской области будут продолжены в 2024 году.