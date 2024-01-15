Тверь, 15 января, 2024, 13:01 — ИА Регнум. В 2023 году в Тверской области проведено более 200 профориентационных мероприятий для молодежи. Участие в них приняли свыше 36 тысяч студентов и школьников региона. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил перед учреждениями образования задачу развить действующую систему ранней профориентации.

Пресс-служба правительства Тверской области Фестиваль профессий «Билет в будущее» в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» в Твери

«Сюда входят трудовая практика для детей, создание образовательных кластеров, закрепление колледжей за предприятиями. Эта работа уже дала хорошие результаты: более качественно обеспечивается баланс запроса трудовых ресурсов и направления подготовки кадров», — считает Игорь Руденя.

В ноябре–декабре 2023 года в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» в Твери состоялось масштабное мероприятие, направленное по раннюю профессиональную ориентацию школьников — фестиваль профессий «Билет в будущее». Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Билет в будущее» объединил около 12 тысяч учащихся 6-11-х классов, более 700 педагогов и представителей родительского сообщества из 40 муниципальных образований Тверской области. Участники форума смогли посетить 20 партнерских площадок, пообщаться с экспертами ведущих предприятий и образовательных учреждений, узнать о возможностях роста, развития и построения личной профессиональной стратегии в регионе.

В 2023 году для молодежи Тверской области также были проведены акции «Стань профессионалом!», «Выбери военную профессию!», «Трудовое лето — 2023», «Служба занятости — молодежи!». Так, благодаря участию в акции «Трудовое лето — 2023» почти 13 тысяч ребят получили первый трудовой опыт в свободное от учебы время. В рамках акции «Выбери военную профессию!» в муниципалитетах Верхневолжья проводились мероприятия, рассказывающие о военных специальностях.

Кроме того, для детей и подростков были организованы профориентационные туры на ведущие предприятия региона и игры в оздоровительных лагерях, а также круглые столы, конкурсы и классные часы. Около 500 студентов и выпускников школ посетили 20 региональных предприятий. Мероприятия позволяют учащимся определиться с выбором будущей профессии, узнать запросы кадровой экономики, понять значимость выбранной профессии для общества.

Студенты и школьники также познакомились с возможностями портала «Работа России». Участники встречи смогли пройти тестирование, профориентационные пробы, научились заполнять резюме и подавать заявление. В ходе регионального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» был проведен классный час «Строим будущее вместе сегодня!», которым было охвачено более 11 тысяч школьников.

С сентября 2023 года в общеобразовательных организациях Тверской области введен профориентационный минимум, в реализации которого задействованы специалисты органов службы занятости Верхневолжья. Они предоставляют школьникам информацию, необходимую для обоснованного профессионального выбора.

Профориентационные мероприятия для школьников и студентов Тверской области будут продолжены в 2024 году.