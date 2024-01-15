Киев, 15 января, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Подлежащие мобилизации украинские уклонисты не имеют права на полноценную жизнь. У таких людей должны быть ограничения, заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире украинского телеканала «Мы — Украина».

Сергей Корсун ИА Регнум

«Их ловят ТЦК (территориальные центры комплектации — аналоги военкоматов), и это нормально. Если ты уклонист, то будь добр, у тебя нет права жить полноценной жизнью и кайфовать. Если ты уклонист, сиди дома. Бывают разные обстоятельства, ты боишься или не хочешь принципиально, или любые другие обстоятельства. У тебя должны быть ограничения, потому что ты не выполняешь то, что выполняют другие», — пояснил Ким.

Исчерпание человеческих ресурсов

По словам командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексея Тарасенко, ситуацию с личным составом в Вооруженных силах Украины можно назвать критической. На многих направлениях не хватает молодых мужчин, а средний возраст прибывающих солдат более 40 лет.

Он добавил, что в войска стали прибывать в основном мужчины старшего возраста с сопутствующими проблемами со здоровьем. По словам комбата, средний возраст солдата заметно превысил 40 лет.

Тарасенко также заявил, что те, кого призвали в начале боевых действий, во многих подразделениях «закончились»: погибли, получили ранения, не выдержали психологического давления или перевелись в тыловые подразделения по разным причинам.

Вместе с тем депутат Госдумы Александр Бородай ещё в июне заявлял, что киевский режим близок к полному исчерпанию своих человеческих ресурсов и едва ли сможет проводить всё новые и новые волны мобилизации. При этом население Украины начинает понимать, что является исключительно расходным материалом, который должны полностью израсходовать, добавил он.

Бывший морпех армии США Брайан Берлетик 11 января заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский попытается оправдать повальную мобилизацию на Украине необходимостью проведения операции против Крыма. По словам эксперта, лидер киевского режима попытается использовать эту же идею, чтобы убедить Запад продолжать военную и финансовую поддержку Украины.

Ужесточение мобилизации на Украине

Всеобщую мобилизацию объявили на Украине с февраля 2022 года. Власти страны столкнулись с проблемами при комплектовании армии, а действия представителей ТЦК (территориальные центры комплектования, военкоматы), которые пытаются с применением силы вручать повестки в общественных местах, периодически оказываются в центре внимания СМИ.

В конце 2023 года Зеленский заявил, что генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Соответствующий законопроект в Верховную раду внесли 25 декабря.

Среди прочего проект предусматривает снижение планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отмену отсрочки для инвалидов третьей группы и лишение уклонистов права на предоставление государственных услуг, в том числе на оформление документов. Кроме того, в ВСУ собрались призывать женщин.

Позднее главком ВСУ Валерий Залужный, с одной стороны, опроверг озвученную Зеленским цифру, а с другой — подтвердил потребность армии в пополнении личного состава. Залужный также признавал, что конфликт на Украине зашёл в тупик, а ВСУ не могут добиться успеха. Он отмечал, что украинская армия в ходе попытки контрнаступления завязла на минных полях.

В свою очередь бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 10 января заявил, что объявленная Зеленским принудительная мобилизация может обернуться катастрофическими последствиями. Он также назвал действия украинских властей полным безумием.

На этом фоне правительство форсировало разработку законопроекта о более жестких правилах мобилизации и мерах ответственности для уклонистов. Однако после разбора в профильном комитете парламента документ, вызвавший шквал критики, отозвали на доработку.

Борьба с уклонистами

10 января сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов рассказал, что во временно оккупированном ВСУ Запорожье начались массовые облавы на мужчин в рамках принудительной мобилизации. По словам Рогова, киевский режим проводит облавы на мужчин прямо на улицах и в маршрутных такси, после чего отправляет их в зону боевых действий фактически на убой.

Для проведения облав во временно контролируемый Киевом город Запорожье прибыли военкомы с сопровождающими боевиками с Западной Украины.

В свою очередь генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес рекомендовал Киеву активнее призывать на военную службу женщин и уехавших граждан. Военный пояснил, что женщин в большинстве армий Запада привлекают к службе в танковых войсках, артиллерии и как военных инженеров. Ходжес порекомендовал ВСУ активнее привлекать женщин, так как они могут служить на гораздо большем количестве должностей, чем полагают в украинской армии.

Помимо этого, генерал-лейтенант рекомендовал властям Украины настойчивее требовать выдачи мужчин призывного возраста, уехавших за пределы страны. Ходжес отметил, что в Германии, Польше, Румынии и ряде других стран сейчас находятся десятки тысяч украинских мужчин, которые вполне могут послужить своей родине. Военный предложил украинскому правительству заняться решением проблемы возврата этих мужчин домой.

Выдача уклонистов из-за рубежа

13 декабря 2023 года министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что власти республики могут заняться поиском и выдачей подлежащих мобилизации украинцев, если об этом попросит Киев. По его словам, в Таллине знают, где находятся эти люди и чем они занимаются.

При этом 28 декабря 2023 года Ляэнеметс заявил, что власти Эстонии не собираются гнать проживающих в республике украинцев в зону боевых действий. Он уточнил, что у республики в данный момент нет возможности по международному праву выдачи мужчин мобилизационного возраста Украине.

После заявления Ляэнеметса премьер-министр страны Кая Каллас сказала, что власти Эстонии не будут выдавать Киеву прибывших в прибалтийскую республику украинцев мобилизационного возраста, так как они находятся в республике на законных основаниях.

В том же месяце Германия отказала Украине в выдаче беженцев для мобилизации. Министр юстиции Марк Бушманн заявил, что в ФРГ не будут принуждать людей проходить призыв или военную службу против их воли.

О том, что Чехия не будет выдавать уклонистов, стало известно из чешских СМИ ещё в сентябре. Она, как и другие страны ЕС, связана в этом вопросе европейской конвенцией, запрещающей выдачу за военные преступления, такие как уклонение от военной службы, дезертирство или неподчинение приказам.