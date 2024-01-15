Москва, 15 января, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» и производитель самолётов Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») согласовали часть параметров салонов Ту-214, следует из переписки компаний, опубликованной в СМИ.

Егор Алеев/ТАСС

Согласно данным переписки, первые 11 самолётов Ту-214, которые ОАК поставит для «Аэрофлота» выполнят в двухклассной компоновке салона с максимальной пассажировместимостью 175 кресел: 12 бизнес-мест и 163 — в классе эконом.

Шаг кресел в бизнес-классе составит 96 см, в экономе — 78 см, пишут «Известия». Сиденья планируется оснастить розетками и USB-разъемами, обеденными столиками, а для бизнес-пассажиров будут вмонтированы и коктейльные столики, пояснили в ОАК.

«Коктейльный столик будет на подлокотнике, а обеденный полноценный — раскладывается», — приводит данные пресс-службы ОАК РБК.

Мониторы для стриминга развлечений в бизнес-классе будут монтироваться в кресла самолётов, которые планируют поставить только в 2026 году. Интернет на борту тоже появится не с первых поставок, добавили в ОАК.

В салоне Ту-214 будет четыре туалета: по одному в передней и задней части, два — в центре салона, следует из компоновочной схемы пассажирского салона.

Как сообщало ИА Регнум, правительство РФ утвердило программу по расширению производства самолётов, двигателей и приборов. Премьер-министр страны Михаил Мишустин пояснил, что кабмин разрешил использовать на эти цели средства Фонда национального благосостояния. На возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 млрд рублей.