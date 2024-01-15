Москва, 15 января, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» группировки «Запад» Вооружённых сил России поразил хорошо замаскированный командный пункт ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По данным российского оборонного ведомства, цель была уничтожена. В Минобороны также рассказали, что ракетные дивизионы «Искандеров» несут круглосуточное боевое дежурство и готовы отработать по противнику по первой команде.

По словам начальник расчета пусковой установки ОТРК «Искандер» с позывным Утёс, за время СВО «Искандер» зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, его достаточно легко использовать и он очень эффективен.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря 2023 года журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt сообщил, что Вооружённые силы России эффективно наносят урон украинской армии крылатыми ракетами «Калибр» и оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».

25 ноября директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил ИА Регнум, что российский ракетный комплекс «Искандер-М» — лучший в своём классе. По словам эксперта, шансы на то, что американские или украинские системы ПРО смогут с ним эффективно бороться, крайне невелики.

5 ноября глава украинского минобороны Рустем Умеров подтвердил, что удар российскими ракетами «Искандер» уничтожил целое подразделение 128-й бригады ВСУ на временно контролируемой Киевом части Запорожской области.