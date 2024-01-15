Москва, 15 января, 2024, 13:28 — ИА Регнум. «Секретный план» возможной атаки России на страны НАТО— это прошлогодний гороскоп для рыбы в раке, заявила 15 января официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Почитала немецкий «секретный план», слитый в инфопомойку Bild. Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке», — написала она.

Представитель МИД не исключила, что аналитическую часть бундесверу мог предоставить германский МИД под руководством министра Анналены Бербок.

«Секретный документ»

Ранее немецкий таблоид Bild, ссылаясь на некий секретный документ бундесвера, написал, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, по предположению министерства обороны ФРГ, может вспыхнуть летом 2025 года. По данным издания, в «день Х», согласно секретному документу бундесвера, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера.

По данным издания, эскалация якобы может начаться уже в феврале 2024 года на фоне активного наступления России на позиции ВСУ. В минобороны Германии ожидают, что украинская армия отступит к июню. По утверждению издания, наиболее вероятным местом возможного столкновения может стать Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

Вместе с тем авторы материала не делают прогноза, к каким последствиям может привести подобная эскалация.

Нет причин воевать

Россия не раз отвергала планы войны с НАТО. 17 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. Глава государства подчеркивал, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.

Вместе с тем, по словам российского президента, лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, сказал глава РФ, напомнив, что руководители альянса давали обещание не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, заверял, что российско-украинский конфликт выходит за пределы Украины, создавая тем самым угрозы для НАТО. По его мнению, Российская Федерация якобы угрожает некоторым союзникам по НАТО, что повышает риски вовлечения Соединённых Штатов Америки в конфликт.

Экс-президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Байден может устроить третью мировую войну и уничтожить США ещё до президентских выборов. По его словам, действующая американская администрация не ведёт себя «правильно» ни с одним из иностранных государств, из-за чего весь мир может оказаться в состоянии войны.

Попытка создать хайп

Комментируя публикацию Bild, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что НАТО нужно уничтожить из-за его стремления развязать третью мировую войну. По его словам, западные страны не перестали мечтать о разжигании очередной мировой войны, используя европейский континент для этих целей.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в связи с публикацией отметил, что эти данные являются попыткой создать хайп и быть на слуху. Он добавил, что можно по-разному относиться к спецслужбам Германии, но он усомнился, что они, разрабатывая такие планы, «допустили бы утечку таких данных».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 15 января не стал комментировать статью, опубликованную немецким изданием Bild. Он только отметил, что это издание не гнушается публикацией уток.