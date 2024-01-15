Москва, 15 января, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Условия программы льготного автокредитования для жителей Дальнего Востока расширили, сообщили 15 января в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Александр Манзюк/ТАСС

В министерстве отметили, что по поручению президента России Владимира Путина на территории Дальневосточного федерального округа семьи с детьми могут воспользоваться государственной поддержкой при покупке отечественных автомобилей.

Так, скидка на первоначальный взнос по кредиту составит 25% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

По условиям программы, автомобиль с ДВС должен стоить до 2 млн рублей и произведена на территории страны в рамках специального инвестиционного контракта. Речь идёт о всех моделях LADA, ВИС, УАЗ и ГАЗ (полной массой до 3,5 тонн).

Таким образом, с 15 января в ДФО программа будет действовать для семей с детьми, медицинских работников, работников сферы образования, участников специальной военной операции и членов их семей, а также граждан с инвалидностью.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря 2023 года Мантуров заявил, что российские автомобили могут подешеветь при ряде условий, среди которых снижение ключевой ставки и затрат на логистику. С постепенным снижением ключевой ставки и затрат на перевозку Минпромторг будет следить за тем, как будут меняться цены на автомобили.

Во время прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что стоимость отечественных автомобилей снизится с ростом объёмов производства. По словам главы государства, ценник поднялся на 40% после ухода из страны зарубежных автобрендов, чьи технологии и комплектующие использовались и российскими производителями.