Москва, 15 января, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Иск певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) к Лиге безопасного интернета и её главе Екатерине Мизулиной оставлен без рассмотрения. Об этом 15 января сообщил Замоскворецкий суд Москвы.

Софья Сандурская/ТАСС Егор Крид

Как заявила судья Юлия Лекомцева, суд оставил иск Булаткина без рассмотрения, поскольку ранее он подал аналогичный иск с теми же требованиями к тем же самым ответчикам. Он рассматривается в Одинцовском суде Московской области.

Ни певец, ни его представитель не явились в суд и не пояснили, почему они подали два одинаковых иска в разные суды.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Крид потребовал взыскать 1 млн рублей с Мизулиной и Лиги безопасного интернета. В иске он попросил суд признать сведения, распространённые о нём организацией, не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.

В марте 2023 года Мизулина направила в Роскомнадзор и ФНС список из 24 стримеров, незаконно рекламирующих онлайн-казино на площадках YouTube, Twitch, Telegram, Kick. В перечень вошли блогеры Гусейн Гасанов, Витус, Егор Крид и другие. При этом семеро из списка и ранее занимались незаконной рекламой, отметила глава ассоциации, по ним в ведомства направили повторные письма.