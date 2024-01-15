Суд оставил без рассмотрения иск Крида к Мизулиной
Москва, 15 января, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Иск певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) к Лиге безопасного интернета и её главе Екатерине Мизулиной оставлен без рассмотрения. Об этом 15 января сообщил Замоскворецкий суд Москвы.
Как заявила судья Юлия Лекомцева, суд оставил иск Булаткина без рассмотрения, поскольку ранее он подал аналогичный иск с теми же требованиями к тем же самым ответчикам. Он рассматривается в Одинцовском суде Московской области.
Ни певец, ни его представитель не явились в суд и не пояснили, почему они подали два одинаковых иска в разные суды.
Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Крид потребовал взыскать 1 млн рублей с Мизулиной и Лиги безопасного интернета. В иске он попросил суд признать сведения, распространённые о нём организацией, не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.
В марте 2023 года Мизулина направила в Роскомнадзор и ФНС список из 24 стримеров, незаконно рекламирующих онлайн-казино на площадках YouTube, Twitch, Telegram, Kick. В перечень вошли блогеры Гусейн Гасанов, Витус, Егор Крид и другие. При этом семеро из списка и ранее занимались незаконной рекламой, отметила глава ассоциации, по ним в ведомства направили повторные письма.