Москва, 15 января, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что Россия потеряла два военных самолёта, и рекомендовал обратиться в Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Информации нет. Это тема, которая касается хода специальной военной операции, я рекомендую обращаться в Министерство обороны», — сказал Песков журналистам.

Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Россия якобы потеряла два военных самолёта.

Как передавало ИА Регнум, 12 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные за неделю уничтожили украинские самолёты Су-27, Су-25 и вертолёт Ми-8. Кроме того, были сбиты 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник.