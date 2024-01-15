Москва, 15 января, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Диалог с КНДР будет продолжаться на всех уровнях. Об этом 15 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи

Он напомнил, что Северная Корея является ближайшим соседом России, партнёром, с которым РФ развивает отношения.

«Диалог на всех уровнях будет продолжаться с КНДР. Мы ожидаем плодотворных переговоров», — заявил Песков, комментируя визит правительственной делегации КНДР во главе с министром иностранных дел Цон Сон Хи в Россию.

Как передавало ИА Регнум, 14 января правительственная делегация КНДР во главе с министром иностранных дел Цон Сон Хи отправилась из Пхеньяна в Россию. Министр прибыла в Москву по приглашению Сергея Лаврова, который в октябре 2023 года посетил Пхеньян. Визит был приурочен к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Северной Кореей.

Официальный представитель южнокорейского министерства объединения Ку Бён Сам заявил, что власти Республики Корея внимательно следят за визитом главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Москву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры министров иностранных дел России и КНДР Сергея Лаврова и Цой Сон Хи пройдут в Москве 16 января.