Рига, 15 января, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Депутаты сейма Латвии обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с требованием запретить участие россиян и белорусов в Олимпиаде в Париже. Письмо такого содержания составили 80 парламентариев, сообщает портал NRA.

Panoramic/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

«По словам депутатов сейма Латвии, спортсмены из прибалтийской республики откажутся от участия в летних Олимпийских играх 2024 года, если к ним допустят спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе», — говорится в материале.

При этом в письме есть оговорка на то, что позиция Латвии будет зависеть от мнения Украины. В Риге ожидают окончательного решения Киева по вопросу участия спортсменов.

Как сообщало ИА Регнум 8 января, украинские футболисты потребовали от Эммануэля Макрона не допустить российских игроков на Олимпиаду-2024. Они составили письмо не только в адрес президента Франции, но и мэра Парижа Анн Идальго, министра спорта Франции Амели Удеа-Кастере и организаторов Олимпийских игр 2024 года.