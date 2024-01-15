Екатеринбург, 15 января, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина, которого ранее обвинили в коррупционном преступлении, признали негодным к военной службе. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Бушухин.

URA.RU/ТАСС Евгений Тетерин (слева)

«Возможно, Евгений Павлович вернётся на фронт, но уже в другом статусе», — приводит агентство Ura.ru слова Бушухина.

Отмечается, что боевые задачи Тетерин выполнял в составе штурмовой группы, в ходе спецоперации Тетерин получил ранение, в настоящее время проходит курс реабилитации.

В 2022 году Тетерин отправился в зону СВО, процесс по его делу был приостановлен.

Как передавало ИА Регнум, главного десантника Урала задержали в ноябре 2021 года по подозрению в посредничестве в передаче взятки. Его отправили в СИЗО, потом перевели под домашний арест.