Екатеринбург, 15 января, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок раскритиковал политику федерального правительства на фоне бюджетного кризиса, заявив, что глава киевского режима Владимир Зеленский только и смотрит, «где можно взять что-нибудь ещё». Об этом он сообщил в интервью Deutschland Kurier.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, США выходят из истории с Украиной, а Зеленский смотрит, где можно взять что-нибудь ещё.

Депутат указал на то, что Германия быстро подменяет США.

«С четырёх миллиардов евро бюджет (на военную помощь Украине. — ред.) увеличился до восьми миллиардов. У нас они есть, не так ли? Нам же это так нужно?» — поинтересовался Науйок, назвав подобную ситуацию «абсурдом».

Он отметил, что Германия в индексе развития государств мира опустилась с 8-го на 26-е место. По его мнению, в какой-то момент стране самой понадобится помощь, при этом в случае с Украиной «деньги просто выбрасываются», и это «просто никуда не годится».

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря 2023 года министерство экономики и защиты климата Германии опубликовало документ, подтверждающий, что в 2022 году правительство страны разрешило поставить Украине военной продукции на сумму около 2,245 миллиарда евро. В ведомстве отметили, что Киев за отчётный год занял первое место среди стран — получателей оружия из Германии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 9 декабря 2023 года заявил, что помощь Киеву — это вызов для немецкой экономики. При этом он пообещал продолжать поддерживать Украину поставками оружия и денег.

Президент России Владимир Путин 10 декабря заявил, что у Украины фактически отсутствуют производственные силы, а потому у неё, в отличие от России, нет будущего. Глава государства неоднократно говорил о военно-промышленном упадке Украины.

По мнению немецкого политолога Владимира Сергиенко, слабая политика Шольца и поддержка Украины серьёзно ударили по экономике Германии, это грозит подорвать экономическую мощь страны через пять лет. Германия сможет восстановиться до прежних уровней экономики, но для этого необходимы серьёзные изменения в политическом ландшафте страны, сказал эксперт.