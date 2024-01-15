Санкт-Петербург, 15 января, 2024, 11:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге судебный пристав найден мёртвым около здания Василеостровского районного суда. Об этом 15 января сообщило издание 78.ru.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что у мужчины было ранение в голову. На месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Как уточнили в объединённой пресс-службе городских судов, ЧП произошло не на территории суда, а за воротами, вне видимости камер.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в конце декабря один из руководителей «Газпромбанка» найден мёртвым в офисе на Коровьем Валу в Москве. Сотрудники нашли его на седьмом этаже без сознания в туалете. Это был 54-летний руководитель проекта Роман Чеботарёв. На место вызвали наряд скорой помощи, но медики уже ничем не смогли помочь мужчине.