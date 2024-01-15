Мирный, Якутия, 15 января, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Пять человек находились на борту грузового самолёта Ту-204, выкатившегося за пределы взлётно-посадочной полосы в городе Мирном в Якутии. Пострадавших нет, сообщает Росавиация.

Илья Питалев/РИА Новости

«Воздушное судно выполняло коммерческий рейс из Москвы. На борту — пять человек. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

В Росавиации уточнили, что после буксировки самолёта на стоянку аэропорт открылся для приёма и выпуска воздушных судов в 8:40 мск.

«Событие классифицировано как серьёзный авиационный инцидент. Его расследованием займется комиссия Саха (Якутского) межрегионального территориального управления Росавиации», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум 28 декабря, в Якутии приземлился за пределами ВПП пассажирский самолёт Ан-24. Он следовал рейсом Якутск — Зырянка — Среднеколымск — Якутск. В результате этого ЧП также никто не пострадал. СК инициировал проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Ранее, 12 января, в аэропорту Архангельска выкатился за пределы взлётной полосы самолёт Як-42, который выполнял рейс Амдерма-2 — Талаги. В Росавиации сообщили, что пострадавших нет.