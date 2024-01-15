Москва, 15 января, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Церемония прощания с народным артистом СССР, художественным руководителем Малого театра Юрием Соломиным началась в Москве на исторической сцене театра.

Илья Питалев/РИА Новости

К зданию подходят люди, у многих в руках цветы.

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, где покоится жена артиста, актриса Ольга Соломина. Она скончалась в 2019 году.

Как сообщало ИА Регнум, Юрий Соломин ушёл из жизни 11 января в возрасте 88 лет. Незадолго до смерти он перенёс инсульт, из больницы его выписали 9 января. По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, после выписки артист хорошо себя чувствовал.

Внучка Александра рассказала, что Юрий Соломин «ушёл тихо во сне». Причиной смерти артиста стала остановка сердца.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артиста. Министр культуры Ольга Любимова назвала смерть Соломина огромной утратой для всей страны. Она отметила, что у всех в памяти останется великолепное исполнение Соломиным роли капитана Кольцова в картине «Адъютант его превосходительства».

Соломин известен как актёр кино и театра. На его счету свыше 50 ролей в театре из современного и классического репертуара. Зрители помнят его роли в фильмах «Адъютант его превосходительства», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить», «Хождение по мукам» и многих других. С 1980 года работал в театре как режиссёр, с 1988 года и до конца жизни был художественным руководителем Малого театра.