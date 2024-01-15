Москва, 15 января, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Льготы на покупку в кредит отечественного автомобиля получат многодетные семьи в Дальневосточном федеральном округе. Об этом вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

«По поручению президента, которое он дал на прошлой неделе в Анадыре, с сегодняшнего дня мы готовы запускать программу льготной покупки машин специально для многодетных семей Дальнего Востока», — сказал Мантуров.

В Минпромторге пояснили ТАСС, что льготы будут также доступны для семей с одним ребёнком и более. В соответствии с условиями программ льготного автокредитования, жителям Дальнего Востока предоставляется базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту. Это 25% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Условия программы распространяются на автомобили не дороже 2 млн рублей, произведённые в России в рамках специнвестконтракта, а также набирающие не менее 1,6 тыс. баллов за локализацию. Это автомобили Lada, ВИС, УАЗ, ГАЗ (полной массой до 3,5 тонны).

Это значит, что с 15 января купить автомобиль по льготной программе на Дальнем Востоке смогут семьи с детьми, медицинские работники, работники сферы образования, участники военной спецоперации на Украине и члены их семей, а также граждане с инвалидностью.

Для отечественных электромобилей предусмотрена скидка в размере 35%, но не более 925 тыс. рублей. Условия программы распространяются на все модели Evolute и электромобиль «Москвич 3е», уточнили в Минпромторге.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ходе поездки на Чукотку поручил проработать вопрос льготного автокредитования для многодетных семей на Дальнем Востоке.