Москва, 15 января, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила АО «Невская Косметика» приобрести 100% голосующих акций российского производителя средств женской гигиены «Хайдженик». Об этом 15 января сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Петр Ковалев/ТАСС

«ФАС согласовала ходатайства АО «Невская Косметика» о приобретении: 100% голосующих акций АО «Хайдженик» и АО «Олтекс С. А.»; 95,74 468% в уставном капитале ООО «Мосмек Инвест», — говорится в сообщении.

По мнению ведомства, данная сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.

«Хайдженик» является крупнейшим российским производителем и поставщиком средств женской гигиены (бренды бренды Ola! , TerezaLady и TerezaMed, Versia).

Как передавало ИА Регнум, в России стартовал эксперимент по маркировке бытовой химии и косметики, который продлится вплоть до 28 февраля 2025 года. По словам руководителя товарной группы Центра развития перспективных технологий Варвары Михайловой, в рабочую группу пилотного проекта по маркировке косметики и бытовой химии вошло 90 участников оборота, 35 производителей выразили готовность проводит на их площадках эксперименты по нанесению кодов маркировки в тестовом режиме на разную продукцию.

Отмечается, что, согласно данным Высшей школы экономики, доля нелегального оборота косметики и бытовой химии достигает 16%, в связи с чем в России для противодействия незаконному обороту товаров в 2019 году была внедрена система «Честный знак», охватывающая молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, обувь, товары лёгкой промышленности, медицинские изделия и лекарства.