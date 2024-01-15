Москва, 15 января, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Следственный комитет России вскрыл мошенничество на 27 млн рублей при поставках древесины для нужд специальной военной операции. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Илья Наймушин/РИА Новости

Бастрыкин пояснил, дело о мошенничестве возбудили в Москве в отношении должностных лиц департамента военного имущества, Управления имуществом специальных проектов министерства обороны РФ, инвесткомпании «РНГС Капитал». По данным следствия, с этой компанией заключили договоры на сумму свыше 119 млн рублей по сортировке, штабелированию, перевозке, погрузке, разгрузке древесины для СВО.

«Все виды работ были оплачены, но при этом частично компания «РНГС Капитал» их не выполнила, что повлекло их необоснованную оплату на сумму более 27 миллионов рублей», — цитирует Бастрыкина РИА Новости.

Глава СК добавил, что предварительное следствие по делу продолжается.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Перми задержали трёх местных жителей за фейковые сборы для участников СВО. Мошенники действовали в Сети от имени главреда телеканала RT Маргариты Симоньян. По предварительным подсчётам, они за 1,5 месяца выманили у россиян более 7 млн рублей.