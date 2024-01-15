Москва, 15 января, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Полиция проверяет веб-сериал, на который пожаловался пользователь видео-хостинга YouTube. Москвич потребовал правоохранителей обратить внимание на популярный среди детской аудитории сериал Skibidi Toilet, который изображает поющие человеческие головы в унитазах. Об этом ИА Регнум сообщил источник. Из-за простого и незамысловатого сюжета сериал смотрят преимущественно дети. Каждая серия набирает больше 100 млн просмотров. Создал сериал россиянин, которого тоже требуют проверить правоохранителям.

Скриншот страницы @DaFuqBoom

11 января в полицию обратился москвич, он попросил правоохранителей обратить внимание на веб-сериал, который он случайно увидел на YouTube, когда его ребёнок с увлечением рассматривал головы из унитаза.

«Поступило обращение от жителя Москвы о необходимости блокировки в сети Интернет видеоматериалов в виде коротких фильмов Skibidi Toilet, который пагубно влияет на детей. После обращения полиция начала проверку и назначила сотрудника, который соберёт материалы по заявлению», — рассказал собеседник агентства.

Скриншот страницы @DaFuqBoom

Skibidi Toilet — веб-сериал, который выходит на YouTube-канале DaFuq?! Boom! с февраля 2023 года. Его создал россиянин Андрей Герасимов — студент Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Всё началось с того, что он в шутку создал видеоролик с говорящей головой в унитазе. Видео собрало такое огромное количество просмотров, после которых Герасимов решил создать на его основе целый мини-сериал. Он представляет собой набор коротких роликов, изображающих человеческие головы, вылезающие из унитазов и поющие Skibidi Dop Dop Yes Yes. Фраза стала мемом в интернете, она заимствована из песни Promiscuous певицы Нелли Фуртадо и часто используется в виде ремикса. Некоторые ролики на канале набрали более 150 миллионов просмотров. Популярность веб-сериалу принесла в основном детская аудитория, ей нравятся короткие динамичные ролики с незамысловатым сюжетом. Сценарий в видео примерно одинаковый: две расы воюют между собой, постоянно создавая новое оружие. Диалогов в сериале нет, поэтому сюжет понятен зрителю, говорящему на любом языке. Из-за больших просмотров, алгоритмы YouTube предлагают контент всё большему количеству пользователей, так ролики попадают в рекомендации. Кроме того, детей привлекает к сериалу необычность персонажей и красочная графика.

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