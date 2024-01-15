Пекин, 15 января, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Власти КНР высоко оценили позицию руководства России в отношении прошедших на Тайване выборов. Об этом заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нин, комментируя заявление официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой.

Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

«Мы высоко оцениваем заявление российской стороны», — сказала Мао Нин.

Она добавила, что, помимо России, солидарность с Пекином проявили и другие государства, включая Бангладеш, Белоруссию, Венгрию, Венесуэлу, Вьетнам, Египет, Зимбабве, Индонезию, Лаос, Казахстан, Камбоджу, Кубу, Непал, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланку и Эфиопию.

Кроме того, поддержку КНР выразили также и международные организации, такие как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Лига арабских государств (ЛАГ).

«Они открыто заявили, что придерживаются принципа «одного Китая» и твёрдо поддерживают усилия КНР по защите суверенитета и территориальной целостности», — подчеркнула дипломат.

Как передавало ИА Регнум ранее, 13 января, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что позиция РФ по Тайваню не изменилась, Москва считает его неотъемлемой частью Китая.

Захарова напомнила, что позиция России регламентирована указом президента от 15 сентября 1992 года «Об отношениях между Российской Федерацией и Тайванем» и зафиксирована в основополагающих российско-китайских документах, в частности договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем от 16 июля 2001 года. Согласно этим документам, Россия признает, что в мире существует только один Китай, правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая.

Помимо этого, российская сторона твёрдо поддерживает действия Китая по защите своего государственного суверенитета и территориальной целостности, подчеркнула представитель МИД.

Захарова добавила, что отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая. В МИД подчеркнули, что попытки отдельных стран использовать выборы на Тайване с целью оказать давление на Пекин и раскачать ситуацию в проливе и в регионе в целом контрпродуктивны и заслуживают широкого осуждения со стороны мирового сообщества. В этой связи Захарова призвала внешние силы воздерживаться от провокационных действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность.

Выборы главы администрации и депутатов парламента Тайваня открылись утром 13 января. Так, за пост главы администрации Тайваня боролись 64-летний Лай Циндэ, 66-летний Хоу Юи от оппозиции и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской партии.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Победу одержал лидер правящей партии Лай Циндэ, набрав 40,1% голосов. Он объявил о победе и рассказал своим сторонникам, что поговорил по телефону со своими оппонентами — кандидатом от Гоминьдана Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ от Тайваньской народной партии.

Лай Циндэ 13 января заявил, что Тайвань заинтересован в таком диалоге с материковым Китаем, при котором будет выдерживаться паритет. Он отметил, что глобальный мир и стабильность зависят от мира и стабильности в Тайваньском проливе.