Москва, 15 января, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Холдинг VK направит 60 млн рублей в фонд программы грантов для культурных учреждений России в 2024 году. Об этом 15 января сообщила пресс-служба компании.

Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

«Получатели грантов смогут использовать средства на создание контента или рекламное продвижение ВКонтакте. Общий фонд проекта в 2024 году составит 60 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявителям предлагается два типа грантов — денежный, на создание контента и цифровой, на продвижение контента ВКонтакте.

Претендовать на поддержку могут планетарии, театры, музеи, культурные порталы, филармонии, выставочные центры, дома культуры, цирки, арт-пространства, культурные СМИ, блогеры, авторы и другие проекты в сфере культуры.

Приём заявок на денежные гранты открылся 15 января и продлится до 22 февраля. При этом каждый заявитель может указать до трёх проектов. Сумма денежного гранта на одного получателя составит до 5 млн рублей. Приём заявок на цифровые гранты стартует весной 2024 года, размер поддержки составит до 1 миллиона рублей.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 17 ноября на международном Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге заявил, что руководство России выделяет существенные средства на развитие культуры в стране и не только не будет сокращать финансирование, но и намерено увеличить выделение средств. Он уточнил, что руководство России будет искать дополнительные резервы, поддерживать творческих людей и организации, программы охраны памятников и развитие исторических городов, запускать уникальные проекты на основе цифровых решений.