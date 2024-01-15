Санкт-Петербург, 15 января, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Компания Wildberries связалась ещё с четырьмя сотрудниками сгоревшего склада в Шушарах под Санкт-Петербургом. Связь с 12-ми сотрудниками пока не установлена, однако они не числятся пропавшими, сказано в сообщении Telegram-канала пресс-службы онлайн-ретейлера.

ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

«Связались ещё с четырьмя исполнителями склада. На настоящий момент устанавливаем связь ещё с 12 людьми. Никто из исполнителей склада пропавшим не числится», — рассказали в компании.

В компании напомнили, что с 15 января начнутся первые выплаты компенсаций продавцам, чьи товары пострадали при пожаре.

Крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах на территории Санкт-Петербурга вспыхнул утром 13 января. Сотрудники МЧС локализовали его через несколько часов на площади 70 тыс. кв. м. Площадь обрушения после пожара составила 50 тысяч кв. м. К середине дня 14 января на складе ликвидировали открытое горение и начали проливку и разбор конструкций.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.

Как передавало ИА Регнум, компания Wildberries после пожара не смогла связаться с 49 сотрудниками. До этого сообщалась о 54 сотрудниках, чьё местонахождение выясняется. При этом никто из работников ретейлера не объявлен без вести пропавшим.