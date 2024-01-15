Москва, 15 января, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Переговоры министров иностранных дел России и КНДР Сергея Лаврова и Цой Сон Хи пройдут в Москве во вторник, 16 января. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

MOD Russia/Global Look Press Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи

«[Во] вторник», — сказала ТАСС Захарова в ответ на соответствующий вопрос.

Цой Сон Хи находится в Москве с официальным визитом.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января правительственная делегация КНДР во главе с министром иностранных дел Цон Сон Хи отправилась из Пхеньяна в Россию. Министр прибыла в Москву по приглашению Лаврова, который в октябре 2023 года посетил Пхеньян. Визит был приурочен к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Северной Кореей.

Официальный представитель южнокорейского министерства объединения Ку Бён Сам заявил, что власти Республики Корея внимательно следят за визитом главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Москву.