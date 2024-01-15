Лондон, 15 января, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Украина может заработать $300 млрд на облигациях, обеспеченных «будущими исками» к России, сообщает британское агентство Reuters.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

По данным издания, использование репарационных облигаций якобы поможет обойти проблемы, которые могут возникнуть в случае передачи Киеву заблокированных Западом российских активов.

Вместе с тем собрать такую сумму, уточняет агентство, удастся лишь в случае, если бумаги купят правительства западных стран. Аналитики назвали облигации настолько рискованными, что их покупатели могут потребовать большую скидку, и Украина не получит «ничего похожего на $300 млрд».

По словам главного экономиста компании PGIM Fixed Income Далипа Сингха, Украина может разделить бумаги на несколько траншей, а Запад купит наиболее рискованные из них, бумаги с меньшими рисками останутся обычным инвесторам. Это позволит, добавил он, снизить размер скидки, которую Киеву пришлось бы сделать при продаже облигаций.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января власти США поддержали законопроект о конфискации заблокированных российских активов на сумму порядка $300 млрд. Вашингтон собирается передать эти деньги Киеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил 11 января, что в Москве рассматривают изъятие активов как шаг к подрыву финансового авторитета и доверия международных инвесторов. Такие действия не останутся без ответа, добавил представитель Кремля.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала пиратством 21-го века одобрение в США такого законопроекта. По её словам, Вашингтон и Лондон промышляют этим десятилетиями — воровство государственной, частной и общественной собственности стало визитной карточкой англосаксонских стран.