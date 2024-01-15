Грозный, 15 января, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту убийства 54-летнего мужчины в селе Воскресеновское в Чечне. Об этом сообщает 15 января пресс-служба управления СК по региону.

Petrov Sergey/Global Look Press

Накануне вечером в Сети появилось видео, которое убийца снял с помощью прикреплённой к одежде камеры. На кадрах злоумышленник входит во двор к местному жителю, здоровается с ним по-чеченски, спрашивает о здоровье, после чего говорит о «подарке от брата» и совершает убийство. Место преступления нападавший покинул на машине.

Подозреваемого задержали, им оказался 30-летний житель города Гудермеса. Мужчина сознался в убийстве и пояснил, что сделал это «из-за неприязненных отношений к убитому», сообщили в СК.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ («Убийство»). О ходе расследования будет доложено председателю ведомства Александру Бастрыкину.

Как сообщало ИА Регнум, убийство в селе Воскресеновское Шелковского района Чечни произошло на глазах у ребёнка — сына погибшего мужчины. Убитый — мулла Абдурахим Гакаев. По информации местных Telegram-каналов, мотивом расправы с ним могла стать кровная месть.