Москва, 15 января, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Правительственная делегация КНДР во главе с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибыла 14 января в Москву. Об этом 15 января сообщает агентство Reuters.

AP/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи

В аэропорту делегацию встречали сотрудники МИД России, посол КНДР в Москве, а также другие дипломаты народной республики.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель южнокорейского министерства объединения Ку Бён Сам заявил, что власти Республики Корея внимательно следят за визитом главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Москву.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что глава МИД КНДР посетит Россию 15–17 января с официальным визитом. В ведомстве отметили, что визит состоится по приглашению главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Переговоры пройдут в Москве.