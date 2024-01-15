Санкт-Петербург, 15 января, 2024, 10:18 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге начата проверка из-за задержки авиарейса в Дубай. Об этом 15 января сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Семен Лиходеев/ТАСС

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой рейса FZ 992A Санкт-Петербург — Дубай», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолёт должен был вылететь 14 января в 00:30, но по техническим причинам рейс был перенесён.

Как ранее сообщало ИА Регнум, около 40 авиарейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в ночь на 14 января из-за непогоды. В аэропорту Шереметьево были задержаны 19 рейсов, в Домодедово не смогли вовремя вылететь 13 рейсов, во Внуково — шесть рейсов были задержаны, один отменён.