Лондон, 15 января, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Более 20 тыс. военнослужащих Великобритании примут участие в военных учениях Североатлантического альянса (НАТО) Steadfast Defender 24 по сдерживанию России. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны королевства.

Marwan Naamani/Global Look Press

Отмечается, что Лондон направит на предстоящие в первой половине года учения НАТО порядка 20 тыс. военных. По оценкам британского военного министерства, Steadfast Defender 24 станут одними из самых масштабных со времени окончания холодной войны.

«В ходе учений Вооружённые силы Великобритании присоединятся к тысячам военнослужащих из 31 стран-союзников по НАТО и Швеции. В ходе развертывания Великобритания будет использовать самые современные истребители и самолеты-разведчики Королевских ВВС, самые современные военные корабли и подводные лодки Королевского военно-морского флота, а также полный спектр возможностей армии — от логистики до бронетехники и сил специальных операций», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.

Вместе с тем 19 декабря Путин заявил, что лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, сказал президент.

Российский лидер напомнил, что руководители альянса давали обещание не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём.

До этого президент США Джо Байден заявил, что российско-украинский конфликт выходит за пределы Украины, создавая тем самым угрозы для НАТО. По мнению Байдена, Российская Федерация якобы угрожает некоторым союзникам по НАТО, что повышает риски вовлечения Соединённых Штатов Америки в конфликт.