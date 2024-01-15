Киев, 15 января, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Воздушное командование «Запад» Вооружённых сил Украины (ВСУ) сообщило о смерти отставного генерал-майора ВСУ Станислава Павловича, которого называли самым опытным пилотом украинской армии. Об этом сообщается на странице командования в социальной сети.

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Отмечается, что отставной лётчик ВСУ генерал-майор Станислав Павлович скончался на Украине. 65-летний военный был лётчиком-снайпером. Причина его смерти не раскрывается.

По данным СМИ, лётчика похоронили во Львове.

Как передавало ИА Регнум, командир батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что ситуацию с личным составом в Вооруженных силах Украины можно назвать критической, на многих направлениях не хватает молодых мужчин, а средний возраст прибывающих солдат более 40 лет. Он добавил, что в войска стали прибывать в основном мужчины старшего возраста с сопутствующими проблемами со здоровьем. По словам комбата, средний возраст солдата заметно превысил 40 лет.

Депутат Госдумы Александр Бородай ещё в июне 2023 года заявлял, что киевский режим близок к полному исчерпанию своих человеческих ресурсов и едва ли сможет проводить всё новые и новые волны мобилизации. При этом население Украины начинает понимать, что является исключительно расходным материалом, который должны полностью израсходовать, добавил он.

Тем временем глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что власти США и Британии потребовали от киевских властей активизировать мобилизацию и призывать в ряды ВСУ мужчин в возрасте от 17 до 70 лет, а также женщин. В Вашингтоне и Лондоне захотели, чтобы киевский режим воевал до последнего украинца, пояснил глава СВР.