Москва, 15 января, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «секретный план» Германии о подготовке к войне с Россией прошлогодним гороскопом. Об этом она написала в Telegram-канале.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

«Почитала немецкий «секретный план», слитый в инфопомойку «Бильд». Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», — написала официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Bild, ссылаясь на некий документ, сообщило, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, по предположению министерства обороны ФРГ, может вспыхнуть летом 2025 года. По данным издания, в «день Х», согласно секретному документу бундесвера, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети сообщил, что НАТО нужно уничтожить из-за его стремления развязать третью мировую войну. По его словам, западные страны не перестали мечтать о разжигании очередной мировой войны, используя европейский континент для этих целей.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ 12 января в интервью румынскому телеканалу Digi 24 допустил, что конфликт на Украине завершится не раньше 2025 года. По его словам, в НАТО на данный момент не видят какой-либо возможности завершить конфликт решительными действиями на поле боя. При этом Джоанэ подчеркнул, что страны альянса продолжат оказывать поддержку Киеву и не допустят, чтобы российские военные приблизились к границе с Румынией.