Москва, 15 января, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Житель Рязанской области Руслан Сидики, арестованный за подрыв железной дороги и попытку атаковать военный аэродром Дягилево в Рязани по заданию военной разведки Украины, готовился совершить ещё один теракт в декабре 2023 года. Об этом заявил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Павел Выменец.

СК РФ

«Было установлено, что уже после теракта на железной дороге [в Рязанской области] Сидики готовился в декабре 2023 года совершить еще один подобный террористический акт в районе Дашки Рязани», — приводит ТАСС его слова.

По словам Выменца, следователи изъяли все компоненты, которые фигурант использовал для изготовления взрывных устройств. Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в СК России.

Как передавало ИА Регнум, Следственный комитет 1 декабря сообщил о задержании Сидики, гражданина России и Италии, подозреваемого в совершении теракта на железной дороге в Рязанской области, в московском международном аэропорту Внуково.

На допросе он признался, что 11 ноября подорвал железнодорожное полотно на 190-м км перегона станций Рыбное — Блокпост 204 км. В результате 15 вагонов и 300 м железной дороги получили повреждение. Задержанный рассказал, что в феврале его завербовала украинская разведка, отправив в Латвию на прохождение курса диверсионной подготовки. В марте Сидики вернулся в Рязанскую область.

На допросе он также признался, что, применив четыре дрона со взрывчаткой, устроил в июле атаку на военный аэродром Дягилево в Рязани. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям о теракте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), а также о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).