Тайбэй, 15 января, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Тайвань рассчитывает на скорое решение вопроса двойного налогообложения с США. Об этом заявила президент республики Цай Инвэнь на встрече с делегацией бывших американских высокопоставленных чиновников в Тайбэе.

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«Мы ожидаем, что Тайвань и США смогут как можно скорее урегулировать проблему двойного налогообложения, что будет содействовать диверсификации структуры тайваньского бизнеса за рубежом, усилению устойчивости экономики США, а также создаст новые торгово-экономические ниши для тайваньского и американского народов», — цитирует слова главы республики сайт президентского офиса Тайваня.

Делегация США, состоящая из бывших высокопоставленных официальных лиц, включая экс-помощника президента США Джорджа Буша — младшего Стивена Хэдли и бывшего замгоссекретаря в администрации президента Барака ОбамыДжеймса Стайнберга, прибыла с визитом в Тайбэй 14 января.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 13 января в Тайване состоялись выборы главы администрации и депутатов парламента республики. Так, за пост главы администрации Тайваня боролись 64-летний Лай Циндэ, 66-летний Хоу Юи от оппозиции и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской партии.

Победу одержал лидер правящей партии Лай Циндэ, набрав 40,1% голосов. Он объявил о победе и рассказал своим сторонникам, что поговорил по телефону со своими оппонентами.

Лай Циндэ 13 января заявил, что Тайвань заинтересован в таком диалоге с материковым Китаем, при котором будет выдерживаться паритет. Он отметил, что глобальный мир и стабильность зависят от мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Позже, 14 января, глава МИД КНР Ван И выразил протест Вашингтону из-за высказываний по Тайваню, противоречащих принципу «одного Китая». По словам представителя ведомства, Госдеп США опубликовал заявление по поводу выборов, прошедших на китайском острове Тайвань, серьёзно нарушающее принцип «одного Китая», вместе с этим и три совместных китайско-американских коммюнике. Таким образом США серьёзно нарушили политическое обязательство поддерживать с тайваньским регионом неофициальные отношения.

Такое заявление, как отметили в диппредставительстве, послало ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за «независимость Тайваня».

Также от Вашингтона потребовали подтвердить на деле, что США не поддерживают независимость Тайваня, а также возможность существования двух Китаев или Китая и Тайваня отдельно.

Ранее, 13 января, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что позиция РФ по Тайваню не изменилась, Москва считает его неотъемлемой частью Китая.